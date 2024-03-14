Van Deva Adaylarından Erciş’e Ziyaret

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Erkan İrven, beraberindeki ilçe belediye başkan adayları ve parti temsilcileriyle birlikte Van’ın Erciş ilçesini ziyaret etti.

31 Mart yerel seçim sürecine ilişkin çalışmalarına devam eden DEVA Partisi, Erciş’te vatandaşlarla bir araya gelerek, yerel seçimler hakkında görüş alışverişinde bulundu. DEVA Partisi belediye başkan adayları vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

DEVA Partisi Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Erkan İrven, ilçe belediye başkan adayları ve parti temsilcileriyle birlikte, Erciş’te esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, vatandaşlardan 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler kapsamında destek talep etti.