Eşbaşkanlara yeni görevlerinde başarılar dileyen Van Dernekler Federasyonu yönetimi, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.

“SORUNLARI ORTAK AKILLA ÇÖZEBİLECEĞİMİZE İNANIYORUZ”

Van Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Abdullah Zeydan yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirterek, “Bizler STK ve demokratik kitle örgütlerine, meclise ve kent konseyine çok önem veren bir anlayışa sahibiz. Biriken bunca tahribatı ve bu derin yaraları ortak akılla çözebileceğimize inanıyoruz. Yine sizler gibi halkını, kentini düşünen bütün derneklerle birlikte büyük bir dayanışma içerisinde olacağız.

Yine kentimizi nasıl daha iyi kalkındıracağımızı sizler gibi tecrübeli, birikimli Türkiye’nin öbür yakasında da yatırım ve üretimleri yakından takip eden, özellikle buradaki genç işsizliği ortadan kaldırabilecek, üretimi ve istihdamı geliştirebilecek, öneriler de bizim için önemlidir. Bizler de ilk fırsatta eşbaşkanımızla birlikte sizleri ziyaret edeceğiz. Orada yaşayan tüm hemşehrilerimize selamlarımızı iletiyor, sizleri burada görmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yapılan ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu ifade eden Eşbaşkan Neslihan Şedal ise; “Toplumsal sorunları kendine dert edinmiş tüm kesimlerin ziyareti, desteği ve dayanışması bizler için önemlidir. Bu dayanışmanın devam etmesi anlamlı ve önemlidir. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bizler de bu anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Gerçekten halkımız çok ciddi bir emek ortaya koydu. Bizler de bu emeğin karşılığını verebilmek için gece gündüz demeden elimizden geleni yapacağız. Halkımıza hizmet edeceğiz. Bunu da ortak akıl ve dayanışma ile yürüteceğiz. Bizler demokratik, ekolojik en önemlisi de kadın özgürlükçü bir gelenekten geliyoruz. Bu dayanışmayı büyüttüğünüz için sizlere teşekkür ediyoruz.” dedi.

İstanbul’da yaptıkları faaliyetlere değinen Van Dernekler Federasyonu (VANFED) Genel Başkanı Mehmet Fatih Yağız ise, Ekim ayında düzenleyecekleri Van tanıtım günlerine eşbaşkanları davet etti.