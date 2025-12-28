Seçim süreci için toplam 7 sandık kuruldu. Gün boyu süren oy kullanma işleminin ardından yapılan sayımda 565 üyenin oy kullandığı açıklandı. Kullanılan oyların 14’ü geçersiz sayılırken, geçerli oylar sonuçları net şekilde ortaya koydu.

Yapılan sayım sonucunda Murat Teymur, aldığı 317 oyla en yüksek desteği sağlayarak Van Dernekler Federasyonu’nun yeni başkanı oldu. Teymur’un bu açık farkla elde ettiği zafer, salonda bulunan delegeler tarafından alkışlarla karşılandı.

Seçimde İhsan Tuncil ise 190 oy alarak ikinci sırada yer aldı. Tuncil’in de hatırı sayılır bir destek aldığı görülürken, seçim sonuçları federasyon içinde güçlü bir katılım ve irade birliğini yansıttı. Üçüncü aday Mizgin Şahsenem ise 44 oy alarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Seçimlerin tamamlanmasının ardından salonda birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Yeni başkan Murat Teymur’un önümüzdeki günlerde yönetim kurulu listesini netleştirerek federasyonun yol haritasını açıklaması bekleniyor. İstanbul’da yaşayan Vanlıları tek çatı altında buluşturan federasyonda, yeni dönemin hem sivil toplum çalışmaları hem de hemşehri dayanışması açısından hareketli geçmesi bekleniyor.

Van Dernekler Federasyonu’nda yapılan bu seçimle birlikte yeni dönem resmen başlamış oldu.