Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi, meslektaşları, sevenleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından anıldı.

Emir'in mezarına karanfiller bırakıldı. Mumların yakıldığı ve duaların okunduğu anmada, meslektaşları da fotoğraf makinesini, kamerasını ve mikrofonunu Emir'in mezarına bıraktı.

'OĞLUMUN ACISI KATLANIYOR'

14 yıl geçmesine rağmen oğlunun yüreğindeki acısının dinmediğini belirten Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, "Oğlum çok iyi bir gazeteciydi, bunu en iyi bilen sizsiniz. Sizin arkadaşınız, sizlerle haberlere gitti, çok hevesliydi. Doğrudan yanaydı. Onu çok özlüyoruz. Her deprem olunca, depremde insanların yaşamını yitirdiğini duyunca oğlum aklıma geliyor. Sanki 14 yıl önce yaşadığımı tekrardan yaşıyorum. İhmaller bitmiyor ama her depremde ihmalleri duyunca oğlumun acısı katlanıyor" dedi.