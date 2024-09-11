Yangının Meydana Geldiği Depo ve Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Müştehir Sokak'taki Abdülkadir Topaş’a ait depoda başladı; çıkış nedeni henüz net olarak belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyük bir tehdit halini aldı ve bölgedeki herkesi paniğe sürükledi.

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İtfaiye Ekipleri Zorlu Bir Mücadele Verdi

Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önlemeye çalıştı; yangın söndürme çalışmaları sırasında bölgeye destek amaçlı ikinci bir itfaiye ekibi ve iş makinesi gönderildi.

Yangında Büyük Maddi Zarar Meydana Geldi

Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir müdahalenin ardından söndürülürken, 30 ton temizlik bezi ve 210 koli cam suyu yanı sıra kullanılmayan ahşap kapı ve pencereler de yandı; ayrıca 200 metrekarelik dükkanın çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Suat Özer’in Binasında Ek Hasar: Pencereler Patladı

Yangın sırasında iş yerine yakın olan Suat Özer’e ait 4 katlı binanın 3 katındaki pencereler yangın nedeniyle patladı; olayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldı ve detaylı bir inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi