Yangının Meydana Geldiği Depo ve Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yangın, Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Müştehir Sokak'taki Abdülkadir Topaş’a ait depoda başladı; çıkış nedeni henüz net olarak belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyük bir tehdit halini aldı ve bölgedeki herkesi paniğe sürükledi.

İtfaiye Ekipleri Zorlu Bir Mücadele Verdi

Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki evlere sıçramasını önlemeye çalıştı; yangın söndürme çalışmaları sırasında bölgeye destek amaçlı ikinci bir itfaiye ekibi ve iş makinesi gönderildi.

Yangında Büyük Maddi Zarar Meydana Geldi

Yangın, yaklaşık 3 saat süren yoğun bir müdahalenin ardından söndürülürken, 30 ton temizlik bezi ve 210 koli cam suyu yanı sıra kullanılmayan ahşap kapı ve pencereler de yandı; ayrıca 200 metrekarelik dükkanın çatısı tamamen kullanılamaz hale geldi.

Suat Özer’in Binasında Ek Hasar: Pencereler Patladı

Yangın sırasında iş yerine yakın olan Suat Özer’e ait 4 katlı binanın 3 katındaki pencereler yangın nedeniyle patladı; olayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldı ve detaylı bir inceleme sürdürülüyor.