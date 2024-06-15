Kurban Bayramı’na arifesinde Van cadde ve sokaklarında ciddi bir insan ve araç trafiği yaşanıyor.

Van’ın bazı cadde ve sokağında bayram yoğunluğu nedeniyle trafik ağır aksak seyrediyor. Ara sokaklarda bayram alışverişi için açılan tezgahlardan dolayı araç kullanımı olmadığı için ulaşım sadece ana caddelerde gerçekleşiyor. Bu durum da yoğun trafiğe neden oluyor.

Özel araçlarıyla bayram alışverişi için merkeze gelen vatandaşlar sıkışan trafikte uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bayram yoğunluğuna düzensiz park eden sürücüler de eklenince caddelerde uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Trafik ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde akışı sağlamaya çalışırken, diğer taraftan şehir merkezinde yoğun bir insan trafiği de yaşanıyor.

Trafik yoğunluğunun bugün gün boyu sürmesi bekleniyor.