Kentte futbolun gelişimine büyük önem veren Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, kendi altyapısında yetiştirdiği yetenekli futbolcuları, yapılan taramaların ardından Vanspor altyapısına kazandırıyor. Bu iş birliği, hem genç oyuncuların profesyonel futbola hazırlanmasını sağlıyor hem de Vanspor’un uzun vadeli kadro planlamasına katkıda bulunuyor.

Geçtiğimiz sezon 1. Lig’e çıkan kentin tek profesyonel takımı Vanspor’un altyapı yapılanmasına en büyük desteklerden biri yine Büyükşehir Belediyespor’dan geldi. Kulüp, kendi bünyesinde yetişen Adem Aslan, Eren Abalı, Kaan Akın, Yahya Bildirici, Emir Turlak ve Abdullah Sevinç gibi genç yetenekleri Vanspor altyapısına kazandırdı.

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Asbaşkanı Ruşen Alpaslan, profesyonel futbolun gelişmesi ve sürdürülebilir başarılar için altyapının önemine vurgu yaparak, bu desteklerin önümüzdeki yıllarda da artarak süreceğini belirtti. Asbaşkan Alpaslan, "2018 yılından bu yana alt yapı öncelikli 9 farklı branşta sportif faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şu an 580 aktif lisanslı sporcumuzla bölgede çocuklarımızın spor ile iç içe bir gelişim sağlaması adına yer alan en büyük kulüplerden biriyiz. İlimizin tek profesyonel takımı olan Vanspor’a her anlamda yetiştirdiğimiz çocukları kazandırma, gelişimlerini destekleme adına tecrübeli antrenör ekibimizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu sezon da futbol branşında kulübümüz bünyesinde yer alan ve futboluyla öne çıkan çocuklarımızı Vansporumuza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yine profesyonel liglerde yer alan birçok takımın sporcu radarındayız. Çocuklarımızın geleceği adına aileleriyle de istişare ederek en doğru tercihleri sunma adına yanlarındayız. Bu sene tüm branşlarımız da ücretsiz sunduğumuz yaz spor okulları ile yetenek taramasının ardından yaklaşık 90'a yakın çocuğumuza lisans çıkartacağız. Bu çocuklarımız altyapılarımızda yer alarak kendilerini geliştirme fırsatı bulacak" dedi.