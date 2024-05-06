Van Büyükşehir Belediyesi, bundan böyle halk ziyaretlerinin her hafta Çarşamba günü olacak şekilde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Daha aktif çalışma için böyle bir karar alındığını duyuran Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı açıklamada; “31 Mart yerel seçimlerinde Van halkının büyük teveccühü ile halkın olan belediyeleri yeniden halkımızla birlikte yönetmek için göreve talip olduk. Van’da halkın iradesini gaspetmeye dönük girişimler, yine siz değerli Van halkı tarafından boşa çıkarıldı ve 5 Nisan itibariyle belediyenin yeni yönetimi olarak göreve başladık” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada; “Aradan geçen bir aylık süreçte hızlı bir şekilde “daha iyi nasıl yönetebiliriz” perspektifiyle çalışmalarımıza başladık. Bu bir aylık süre boyunca yurttaşlar, kurum ve kuruluşlar ile siyasi çevrelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen ziyaretleri kabul ettik. Ancak, artık daha aktif çalışma zamanı diyoruz ve çalışmalarımızı en iyi performansla yürütmek için kolları sıvıyoruz. Bunun için şu ana kadar neredeyse her gün gerçekleşen halk ziyaretlerini belli bir periyoda kavuşturma gerekliliği hasıl olmuştur. Bu nedenle 6 Mayıs’tan itibarin halk ziyaretlerini haftada bir gün olmak üzere, her hafta Çarşamba günü olacak şekilde gerçekleştirmeyi kararlaştırdık” diye kaydedildi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi; “Elbette siz değerli halkımızla her fırsatta buluşmaya devam edeceğiz. Bundan sonra siz değil, bizler size geleceğiz ve sorunları, sıkıntıları yerinde tespit edip, çözüm önerilerini birlikte tartışarak, çalışmalarımıza bu şekilde yön vermeye çalışacağız. Bu kararımızı anlayışla karşılayacağınızı umuyor, tüm Van halkını sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.”