Van Büyükşehir Belediyesi 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlık çalışmalarını sürdürürken, halkla yüz yüze anket çalışmasının da başladığını açıkladı.

Daha önce çevrimiçi anket çalışması yapan Van Büyükşehir Belediyesi, yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durumu, meslek gibi değişkenleri de göz önüne alarak katılımı daha çok artırmak amacıyla saha çalışmalarına başladığını bildirdi.

Bu kapsamda dün Büyükşehir Belediyesi’nde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından eğitimleri verilen anketörlerin bugün 4 ayrı bölgede halkla yüz yüze görüşme yapmak üzere çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Kentte yaşayanların talep ve önerilerinin sorulacağı anketin 18 maddeden oluştuğu ve çalışmanın tamamlanmasının ardından rapor haline getirileceği belirtildi.