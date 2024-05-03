Van Büyükşehir’den Yol Yapım Çalışmaları

Halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü belirtilen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kırsalda yol iyileştirme, reglaj, menfez, kanal açma ve yol genişletme çalışmasını sürdürdüğü açıklandı. Büyükşehir’den yapılan açıklamada, merkezde ise yol bakımı, kaldırım onarımı, menfez ve logar temizliği çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

Kent genelinde çalışan belediye ekiplerinin, Saray ilçesi Kakikdüzü-Kepir grup yolu, Çaldıran ilçesi Sağmalı ve Başeğmez mahalle yolu, Başkale ilçesi Aşağıdallı ve Işıklı mahalle yolu, İpekyolu ilçesi Arıtoprak mahalle yolu, Özalp ilçesi Bağrıaçık mahalle yolu ve Tuşba ilçesi Atmaca mahalle yolunda reglaj çalışması yürüttüğü belirtildi.

Çatak ilçesi Sözveren mahallesinde 400’lük beton büz döşeme, Erciş ilçesi Doluca mahallesi kanal açma, Tuşba ilçesi Bardakçı mahallesi menfez, Muradiye ilçesi Çakmak mahallesi gölet onarımı ve Gevaş ilçesi Dereağzı mahallesi kanal çalışmasının da devam eden çalışmalar arasında olduğu bildirildi.

Ayrıca kent merkezinde de çalışmalarını sürdüren ekiplerin, İkinisan Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi ve Melen Caddesi’nde kaldırım onarımı ve logar temizliği çalışması yaptığı aktarıldı.