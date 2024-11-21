Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na bağlı 2 personel, bugün saat 15:40 sıralarında feci bir şekilde iş kazası geçirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait bir itfaiye aracının sepetinde telsiz frekans ayarlaması yapan Servet Bilicier ve Taha Yılbay, itfaiye aracının hidroliğinin boşalması nedeniyle sepetten düşerek ağır yaralandı.

Olay sonrası yapılan müdahaleye rağmen Servet Bilicier hayatını kaybetti.

Yaralı olan Taha İlbay'ın tedavisi ise sürüyor.

Yaşanan feci iş kazası sonrası Van Büyükşehir Belediyesi bir taziye mesajı yayınladı.

İşte Van Büyükşehir'in yaptığı o açıklama:

Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan çalışanlarımız Servet Bilicier ve Taha İlbay'ın, görevleri esnasında elim bir kaza geçirdiklerini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Yaşanan kaza sonucu vefat eden Servet Bilicier'e Allahtan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tedavisi devam eden Taha İlbay'a da acil şifalar diliyoruz.