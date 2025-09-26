Van'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı" yoğun bir katılımla kapılarını açtı. "81 İl 81 Lezzet" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda yöresel tatlar Vanlılarla buluştu. Fuarın açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, fuarın Van’ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Vali Ozan Balcı, "Bu fuar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanların kültür, sanat ve gastronomi ekseninde bir araya geldiği büyük bir buluşma noktası. Komşu ülkelerden gelen katılımcılarla kurulan dostluklar, Van’ı daha da zenginleştiriyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı konservatuvar grubu sahne aldı. Birbirinden güzel eserler seslendiren konservatuvar grubu büyük beğeni topladı.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel ürünler, üreticiler ve gastronomi profesyonellerini de bir araya getiriyor. Fuardaki yerini alan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı da yöresel yemeklerin yanı sıra Van’ın kültürel mirasına ait el sanatlarının yer aldığı standıyla yoğun ilgi gördü.

Standı ziyaret eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, burada kursiyerlerin ürünlerini inceledi ve geleneksel Van mutfağını tanıtan eserler hakkında bilgi aldı.

Standı gezerek el emeği ürünleri inceleyen vatandaşlardan Süheyla Dabbaoğlu ise "Hem sosyal hayata, hem ticari hayata, hem de kültürlerin arasında giriş çıkışların olması bakımından çok güzel. Böyle etkinliklerin devamını ve ilgi görmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Van Organize Sanayi Bölgesi Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılan fuar, 28 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.