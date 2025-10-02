Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kadınların sesi, sözü ve duygularını sanat yoluyla ifade etmelerine imkan sağlayacak olan Van Kadınlar Korosunun ev kadınları ve çalışan kadınların katılımıyla oluşturulacağı belirtildi. Açıklamada, "Koroya katılacak kadınlar, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı bünyesinde görev yapan uzman eğitmenler eşliğinde profesyonel müzik eğitimi alacak, konser ve etkinliklerde sahne alarak Van’ın sanat yaşamına değer katacak.

2023 yılında Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla kurulan Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı; müzik, resim, halk oyunları ve tiyatro branşlarında başlattığı eğitim faaliyetlerini çeşitlendirerek büyütmeye devam ediyor. 2024 yılı Şubat ayında kapılarını açan konservatuvar, çocuk korosunun ardından şimdi de kadınların sanatla daha güçlü bir şekilde buluşacağı Van Kadınlar Korosu projesiyle fark oluşturmayı hedefliyor.

Yeni kurulacak kadın korosuna katılım için 3 Ekim Cuma günü başlayacak başvurular, 15 Ekim 2025 tarihine kadar Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, Hacıbekir Kültür Merkezinde şahsen yapılabilecek. Ücretsiz olarak sunulan bu programa 20 yaş ve üzeri tüm kadınlar, herhangi bir müzik eğitimi şartı aranmaksızın başvuruda bulunabilecek" denildi.