Türkiye bugün sandık başına gitti.

Van'ın da aralarında bulunduğu 32 ilde saat 07.00'de başlayan oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlandı.

Seçim yasaklarının kalkmasıyla birlikte oy sonuçları gelmeye başladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Van Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti'nin eş başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal kazandı.

Abdullah Zeydan kimdir?

Abdullah Zeydan 22 Temmuz 1973 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Uluslararası Amerika Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Kısa bir süre farklı şirketlerde mimar olarak çalıştı.

6 Haziran 2015'de yapılan Türkiye genel seçimlerinde Hakkari milletvekili seçildi.

Babası Mustafa Zeydan ise AK Parti'den 3 dönem Hakkari milletvekilliği yapmıştır.

Öte yandan Zeydan, Güneydoğu'nun en kalabalık aşiretlerinden biri olan Pınyanişi aşiretine mensuptur.

Neslihan Şedal kimdir?

Neslihan Şedal Sosyoloğ, 1988 yılında Yüksekova’da doğdu. 25 yıldır Van’da yaşıyor. İlk orta öğrenimini Van’da tamamladı. Üniversite öğrenimini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Mezun olduktan Mahalle meclisinde yer aldı. Özalp belediyesi kadın politikaları müdürlüğünde çalıştı. Kadına şiddet ve zorlan yerinden göç ettirilen aileler üzerine proje çalışmalarında yer aldı.

Kadın eğitim araştırma, Kadın ekonomisini geliştirme alanında birçok projeyi hayata geçirdi.

2016 yılında belediyelere kayyum atanmasıyla belediyedeki görev ve işinden istifa etti.

TJA aktivisti olarak Ahtamara platformunda kadın çalışmalarına katıldı.

7 yıldır jineoloji alanında çalışıyor. 3 yıl jineoloji dergisinde yayın kurulu üyesi olarak devam etti.