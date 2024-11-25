Paylaşılan verilerde 2024 yılı 3. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 32,0 milyon metrekare iken; bunun 17,0 milyon metrekaresi konut, 8,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 6,8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiği açıklandı.

En yüksek yüzölçüm payı yüzde 66,3 ile iki ve daha fazla daireli binaların olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen binaların yüzölçümü yüzde 5,3 azaldı.

TÜİK tarafından aktarılan bilgilere göre Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 14 il içerisinde Temmuz – Eylül döneminde binalara en fazla yapı ruhsatı belgesi verilen ikinci il Van oldu.

Bölgede 358 bina ile 2024 yılının 3. çeyreğinde en fazla yapı ruhsatı belgesi alan il Elazığ oldu. İkinci sırada 315 bina ile Van yer alırken, 261 bina ile bölgede en fazla yapı ruhsatı belgesi alan üçüncü il ise Malatya oldu.

Yayımlanan verilere göre bölgedeki diğer illerde yapı ruhsatı verilen bina sayısı ise sırasıyla şu şekilde oldu;

Erzincan 148 bina, Bitlis 143 bina, Erzurum 136 bina, Ağrı 99 bina, Muş 88 bina, Kars 85 bina, Bingöl 50 bina, Iğdır 46 bina, Hakkari 40 bina, Tunceli 38 bina ve Ardahan 25 bina.