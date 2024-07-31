Van’ın Çaldıran ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet (46), sol kol ve bacakta yaşadığı kuvvet kaybından dolayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin tarafından, hastanın beyin ve boyun sinirlerinin geçiş bölgesinde tümör tespit edildi. Daha sonra ameliyat kararı verilen hasta; Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin, Op. Dr. Süleyman Akkaya ve Beyin Cerrahisi Op. Dr. Aysel Shıkhalıyeva tarafından 6 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.

“AMELİYAT SADECE BÜYÜK KENTLERDE YAPILIYOR”

Konuya ilişkin konuşan Beyin Cerrahisi Op. Dr. Volkan Oğlin, sol kol ve bacakta kuvvet kaybı şikayetiyle kendilerine gelen hastayı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyatla tedavi ettiklerini belirtti.

Tespit edilen tümörün çok riskli bir bölgede olduğunu anlatan Op. Dr. Oğlin, “Bu ameliyat hastanemizde ilk defa yapıldı. Ameliyat riskinin yüksek olduğunu hastamızın ailesine iletmiştik. O yüzden ameliyat kararı almak da bizim için çok zordu. Hastamızın bize olan güveninden dolayı ameliyatımızı yaptık. Bu güveni boşa çıkarmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyat 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra hastamızın durumu da gayet iyidir. Bu ameliyat daha çok büyük merkezlerde yapılıyordu. Van’da da başarıyla yaptık” dedi.

Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara ise yapılan başarılı operasyonu gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, “Özellikli bu ameliyatın hastanemizde ilk defa yapılması bizim için gurur vericidir. Hastamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Ameliyat öncesi kol ve bacağının felçli durumda olduğunu belirten hasta Gültaç Bubebet, "Başarılı ameliyat sonrası eski halime döndüm. Doktorlar bana güven verdi. Şuan sağlığıma kavuştum" dedi.

Gültaç’ın eşi Şakir Bubebet ise; “Ameliyat sonrası herhangi bir sorun çıkmadı. Eşim eskisinden daha sağlıklı oldu. Halkımız artık farklı şehirlere gitmesin, hastanemizde çok başarılı hekimlerimiz var” şeklinde konuştu.