Van’ın turizmine katkı sunması beklenen bedesten çarşısında çalışmalar devam ediyor. Tarihi tekel binasının arka tarafına yapılan bedesten çarşısının kısa süre sonra açılışının yapılarak hizmete sunulacağı kaydedildi.
Van Valisi Ozan Balcı, çalışmaların devam ettiği bedesten çarşısını ziyaret etti.
Cumhuriyet Caddesi eski Tekel binası arkasında yapımı devam eden Bedesten Çarşısında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkilisinden bilgi alan Vali Balcı, içerisinde Van’ın yöresel zenginliklerinin sergileneceği, Van kahvehanesi, geleneksel Van mutfağı, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunacağı bedesten çarşısının kısa sürede açılışının yapılarak hizmete gireceğini söyledi.