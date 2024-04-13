Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, geçtiğimiz günde sosyal medya üzerinden HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik yapılan çirkin paylaşıma tepki gösterdi.

Kadın düşmanı politikalara karşı kadınlarla ve Başak Demirtaş ile dayanışmayı sürdüreceklerini belirten Van Barosu Kadın Hakları Merkezi sosyal medya hesabı üzerinden, "Başak Demirtaş’a yönelik sosyal medya platformları üzerinden cinsiyetçi, nefret söylemi ve kadın düşmanlığı içeren paylaşımları kınıyoruz ve paylaşımlar hakkında etkin bir cezalandırma olmamasını kabul etmiyoruz… Yargıya kadın düşmanı politikaların yaygınlaştırılmasını engellemek adına görevini yapma ve gerekli önlemleri alma çağrısında bulunuyoruz. Cezasızlık ve kadın düşmanı politikalara karşı kadınlarla ve sevgili Başak Demirtaş ile dayanışmamızı sürdüreceğiz." paylaşımında bulundu.