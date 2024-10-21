Van Barosu’nun 29. Olağan Genel Kurulu sona erdi. Mevcut başkan Sinan Özaraz’ın tek aday olduğu seçimlerde yeni yönetim de belirlendi. Sinan Özaraz'ın başkanlığında yönetime Mehmet Cevat Yılmaz, Erdal Temizaltın, Ali Şapkacı, Emrullah Kardaş, Mesut Işık, Jiyan Özkaplan, Necdet Ceyhan, Eda Şenay, Yusuf Polat ve Vasfi Aktaş seçildi.

Türkiye Barolar Birliği delegeliğine ise Van'dan Faruk Çağlar, Doğan İlhan ve İbrahim Altekin seçildi.

ÖHD'Lİ 3 AVUKAT YÖNETİME GİRDİ

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Van Şubesi'nden ise 3 isim Van Barosu'nun yeni yönetiminde yer aldı.

Genel kurulda ÖHD'li Av. Mehmet Cevat Yılmaz, Av. Jiyan Özkaplan ve Av. Necdet Ceyhan, Van Barosunun yeni yönetimde yer aldı.