Van’da havaların soğumasıyla beraber çeşit çeşit balıklar tezgâhları süslüyor. İlgi gören balıklar özellikle hafta sonlarında sofraların vazgeçilmezi oluyor.

Vanlıların en çok tercih ettiği balıklar arasında Van Balığı (İnci Kefali) yer alırken özellikle çocukların da ilgi odağı olan hamsi, istavrit de ilgi gören balıklar arasında yerini alıyor. Balıklar satıcılarda isteğe göre temizlenerek ve pişirtilerek de alınabiliyor.

“VAN BALIĞI DAHA ÇOK TERCİH EDİLİYOR”

Van’da balığa yoğun ilgi olduğunu belirten Balıkçı Sinan Ağtak, “Çeşit çeşit balıklarımız tezgahlarda yer alıyor. Günlük olarak balık çeşitleri geliyor. Bu çeşitler arasında Vanlı hemşerilerimiz en çok Van Balığını tercih ediyor. Özellikle hem tadını bildikleri için hem de diğer balık çeşitlerine göre fiyatı daha uygun olduğu için ilgi Van Balığı en çok tercih edilen balık olarak zirvede” dedi.

Deniz ürünü balıkların ilgi gördüğünü aktaran Ağtak, “Vanlılar birkaç çeşit balık haricinde çok tüketmiyor. Ama tadını ve faydasını bilen çoğu insanımız genellikle Norveç Somon’u gibi ürünleri de tercih edebiliyor. Bunun yanı sıra çipura, levrek, istavrit ve palamut da tercih edilenler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜKETİLMEYECEK BALIKLAR İYİ MUHAFAZA EDİLMELİ”

Balıkçı Ağta, şunları söyledi, “Biz Vanlılar, Van Balığını biliriz ve tüketiriz. Günlük her bir balıkçı esnafına ortalama 40 ila 70 kilo arasında Van Balığı gelir ve neredeyse tamamı satılır. Hafta sonları çoğu zaman balık kalmaz. Buna rağmen vatandaşlarımız da balıkları aldıklarında tazeliğine dikkat etsin. Satın aldıktan sonra eğer kısa sürede tüketmeyeceklerse derin dondurucularda ya da soğuk bir yerde muhafaza etsinler.”