Van Balığı, av yasağı dönemine giriyor. 15 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan av yasağı, balıkların üreme ve olgunlaşma dönemini tamamlamasıyla beraber 15 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.

15 Nisan’da başlayacak olan av yasağı döneminde; Van Valiliği öncülüğünde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı gibi ilgili kamu kurum ve kolluk kuvvetleri tarafından gerekli tedbirler alınacak.

Van mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan İnci Kefali için av yasağı resmi prosedürlere göre 90 gün sürecek.

GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURUYOR

Av yasağı döneminde suyun tersine göç eden Van Balıkları muhteşem bir görsellik oluşturuyor. Önlerine çıkan engelleri aşarak ilerleyen balıklar, yumurtalarını bıraktıktan sonra yeniden gölün yolunu tutuyor.

Dünyada çıplak gözle göçü izlenebilen ender balık türlerinden biri olan Van Balığı, bu özelliği ile de turizm için de önemli bir fırsat sunuyor.

Hem bölgede binlerce kişinin direkt olarak ekonomisini ilgilendiren hem de turizm için önemli bir değer olan Van Balığının av yasağı boyunca avlanmaması, satılmaması ve alınmaması büyük önem taşıyor.