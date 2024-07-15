Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan Van Balığının (İnci Kefali) neslinin tükenmemesi ve üremesi için 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor.

Av yasağının olduğu tarihlerde balıklar, yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için su akışının tersine yüzerek, önüne çıkan engelleri aşıp hem yumurtalarını bırakıyor hem de görsel şölen sunuyor.

90 gün boyunca süren av yasağı bugün itibariyle sona erdi. Yarından itibaren balıkçılar “vira bismillah” diyerek ağlarını göle atabilecek.

Van Gölü ve gölü besleyen tüm dere yatakları kolluk kuvvetleri tarafından 3 ay boyunca titizlikle korundu ve balığın nesli için mesai harcandı.

“77 TON KAÇAK AVLANMIŞ BALIK ELE GEÇİRİLDİ”

Tüm denetimlere rağmen bu süreçte kaçak avcılık da yapıldı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Av yasağı boyunca 77 ton kaçak balık ele geçirildi. Ele geçirilen 20 ton balığın da canlı olduğu tespit edildi. Canlı yakalanan balıklar tekrar göl sularına bırakılırken diğer balıklar ise imha edildi” dedi.

“2 MİLYON 450 BİN TL CEZA KESİLDİ”

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kaçak avcılara kesilen ceza miktarına ilişkin de; “Kaçak avcılığı yapan şahıslara da rekor cezalar kesildi. Av yasağı sürecinde 185 kişiye av yasağına muhalefetten 2 milyon 450 bin TL idari para cezası kesildi. Aynı zamanda 5 bin 300 metre manyat ağı, 180 adet avcılık malzemelerine el konuldu” diye kaydetti.