Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı atlı polis birliği, Bitlis'in Tatvan sahilinde devriye gezisi yaparak vatandaşlarla buluştu. Bu yıl 953’üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri için Bitlis’e gelen bu özel birim, sahilde devriye görevini yerine getirirken büyük ilgi topladı.

Atlı Polisler Sahilde

Ankara ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün özel atlı polis birlikleri, Malazgirt Zaferi'nin kutlanacağı Bitlis'in Ahlat ilçesine doğru yola çıkmadan önce Tatvan sahilinde devriye görevine başladı. Halkın yoğun ilgisiyle karşılanan atlı polisler, hem vatandaşları selamladı hem de onlarla hatıra fotoğrafları çektirdi. Vatandaşlar, bu görkemli sahneyi büyük bir heyecanla izledi.

Tarihe Tanıklık: Atlı Birliklerin Görevi

Ahlat'ta düzenlenecek 1071 Malazgirt Zaferi kutlamaları için özel olarak davet edilen bu atlı polis birliği, tarih kokan bu önemli etkinlikte görev almak üzere bölgeye intikal etti. Baş Polis Memuru Mahmut Kılınç, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün talepleri doğrultusunda bölgeye geldiklerini belirtti. Kılınç, "Tatvan'da atlı birliğimizin vatandaşlarla kaynaşması, polis ve halk ilişkilerinin güçlenmesi amacıyla devriye görevimizi yerine getiriyoruz," dedi.

Halktan Büyük İlgi

Tatvan sahilinde atlı polisleri görmek, bölge halkı için oldukça özel bir an oldu. Vatandaşlar, atlı polislerle sohbet edip fotoğraf çektirirken, bu tarihi anın tadını çıkardı. Atlar ve etkinlik hakkında sorular soran halka, polisler de büyük bir içtenlikle cevap verdi.

Bu olay, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlamalarına doğru atılan önemli bir adım olarak hafızalara kazındı. Tatvan sahilinde yapılan bu devriye, tarihe duyulan saygıyı ve halkla polis arasındaki güçlü bağları bir kez daha gözler önüne serdi.