Van Atatürk Stadyumu’nda yoğun kar yağışının ardından biriken karın kamyonlar ve ağır tonajlı araçlarla çim zemin üzerinden taşınarak temizlenmesi, kentte tepkilere yol açtı. Vanspor–Boluspor karşılaşması öncesi stadın bu yöntemle maça hazırlanması, hem Vanlı vatandaşların hem de taraftarların tepkisini çekti.

Çim zeminin zarar gördüğünü gösteren görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Van Spor FK taraftar grubu Gölkentliler sert bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde modern saha bakım ekipmanları varken eski usul yöntemlerle hareket edilmesi Van’ı her platformda rezil etmektedir. Çim zeminin geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip edilmesini umursamayan bu zihniyetin savunulacak hiçbir tarafı yoktur” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir konuyla ilgili AA'ya yaptığı açıklamada çalışmaların sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Stadımızı cuma günü oynanacak müsabakaya yetiştireceğiz. Stadyumumuzda ligin ikinci yarısının ilk maçı oynanmış olacak. Çalışmalarımıza destek veren başta Sayın Valimiz olmak üzere diğer kurumlara teşekkür ederiz. Sahanın futbol oynanmaya hazır hale getirilmesi için tüm arkadaşlarımla çaba ve gayret içindeyiz.”

Tepkiler sürerken spor kamuoyu, stadyum zemininin geleceği ve benzer uygulamaların tekrar yaşanmaması için daha profesyonel ve bilimsel saha bakım yöntemlerinin kullanılmasını talep ediyor.