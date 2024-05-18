Van Devlet Tiyatrosu tarafından her yıl düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğinin 21’incisi başlıyor. 19 Mayıs tarihinde Van Valiliği önünden kortej yürüyüşü ile başlayan şenlik, Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde düzenlenen etkinliklerle devam edecek.

Sivas, Trabzon, İzmir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatroları çocuk oyunlarının yanı sıra Van’da bulunan okullar da kendi hazırladıkları oyunları tiyatro severlerin beğenisine sunacak. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 29 Mayıs Çarşamba günü Van’ın Akdamar Adası’nda İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu olan ‘Masal Yolu’ adlı oyunun sahneleneceği geziyle son bulacak.

Şenlikle ilgili Elite World Van Otel’de düzenlenen basın toplantısında gazetecilere açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Erkmen, ‘her okul bir tiyatro olsun’ düşüncesiyle başlatılan ‘Van, Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği’nde, birçok ile ait seçkin çocuk oyunlarının tiyatro severlerin beğenisine sunulacağını söyledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü katkıları ile gerçekleştirilecek olan şenlikte, profesyonel grupların yanı sıra Van’ın ilçe ve köylerinden belirlenmiş okulların da eserlerini sahneleyeceğini aktaran Erkmen, “Müdürlüğümüz sanatçılarından oluşturduğumuz bir grup tarafından yaklaşık üç aydır gerek okullarına gidilerek gerekse tiyatro binamızda konuk edilerek çalıştırılan çocuklarımız, neredeyse profesyonel bir grup ciddiyeti ile şenliklere hazırlanırken bir yandan da teknik ekibimizin de katkıları ile tiyatronun mutfağını da tanımış oldular” dedi.

Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliğine bu sezon yeni mekanlar da eklendiğini belirten Erkmen, “Van Arkeoloji Müzesinin konferans salonu ve fuaye alanında oyunlarımız sahnelenirken, çocuklarımıza kadim bir şehirde yaşamanın farkındalığını da hissettirmek istemekteyiz. Yine uzun süredir yapılmayarak unutulmaya yüz tutan uçurtma şenliğini de etkinliğimizin içine yeniden katarak coşkumuzu artırmak istemekteyiz. Van Kalesi’nin heybetini rengarenk uçurtmalarla süslemek güzel olacaktır inancındayım.

Yine şenlik kapsamında, yurt içinden çeşitli profesyoneller tarafından eğitim amaçlı atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Atölyelerimiz anasınıfı düzeyinde çocuklardan başlayıp, yetişkin bireylere kadar her yaş grubunu hedefleyen geniş bir yelpazeye hitap edecek. Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği, 29 Mayıs Çarşamba günü Van’ın Akdamar Adası’na yapılacak geziyle son bulacak.

Bu gezide de çocuklar piknik ortamında Van’ın tarihi ve turistik bir mekânında İstanbul Devlet Tiyatrosu oyunu olan ‘Masal Yolu’ adlı oyunu izleyerek yaşadıkları toprakların zenginliğinin farkına varacaklardır” ifadelerini kullandı.

Şenliğe Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’ın da katılacağını belirten Erkmen, “Şenliğimiz Van Devlet Tiyatrosu profesyonelliğinde ve kalitesinde Vanlı çocukların dünyalarına sanatsal anlamda olumlu katkılar sunacaktır. Jonglörlük, mim ve palyaço gösterileriyle renklenen etkinliklere çok sayıda öğrenci, öğretmen ve sanatçı katılacakken, vatandaşların da büyük ilgi göstermesini bekliyor, herkesi şenliğimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Van Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Kadir Oğuz ve Doğancan Yurdigül’ün de birer kısa konuma yaptığı toplantı, soru cevap ile sona erdi.