Son günlerde boğulma haberlerinin arttığı Van’da AFAD’tan ikinci kez hayati uyarı geldi. AFAD Van, ‘lütfen dikkat!’ başlığı ile boğulma vakalarına karşı uyarılarını tekrarladı.

Van AFAD’tan “Lütfen Dikkat‼️” başlığı ile yeniden hatırlatılan uyarıda; “Ülkemiz ve ilimiz genelinde son aylarda yüzlerce vatandaşımız suda boğulma sonucu hayatını kaybediyor. Suya girerken tedbirli olmak sizlerin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir!” dedi.

Van AFAD, “boğulma tehlikesine karşı alabileceğiniz tedbirleri biliyor musunuz?” diyerek, şu uyarıları maddeler halinde yeniden hatırlattı;

“* Paniğe kapılmak, kontrolü kaybettirir.

• Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın.

• Suya girmeden önce, ufak ısınma egzersizleri veya esneme hareketleri yapın.

• Küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.

• Yüzmek için cankurtaran bulunan yerleri tercih edin.

• Çocuklarınıza, yanlarında bir yetişkin olmadan suya girmenin tehlikeli olduğunu öğretin.

• Lütfen unutmayın; küçük tedbirler, büyük kazaları önler‼️”