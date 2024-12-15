Van'da hava sıcaklıkları bazı ilçelerde eksi 20 derecelere kadar düştü. Dondurucu soğuklar etkisini gösterirken, Başhekim Sarıkaya; "Soğuk havalar kalp sağlığını olumsuz etkiler" uyarısında bulundu.

"KALP KRİZİ RİSKİNİ ARTIRIR"

Soğuk havaya direk ve uzun süre maruz kalmanın kalp krizi riskini artıracağına işaret eden Doç. Dr. Remzi Sarıkaya; "Kış mevsimindeki etkili soğuklar kalp damarlarında büzüşmeye yol açar ve kalp krizleri de soğuklarda daha fazla görülür. Soğuk havalarda zatürrelerde daha sık görülmekte olup; zatürre de kalp krizi riskini arttırır. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kalp rahatsızlığı olanların soğuk havalarda daha dikkatli olması gerekir" uyarısında bulundu.