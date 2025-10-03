TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu tarafından, Van Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde ve ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle organize edilecek 2. Van Bilişim ve İnovasyon Zirvesi, 6 Ekim 2025 Pazartesi günü Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Rıfat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Etkinlik, dijital çağda girişimcilik ve yenilikçi yaklaşımları ele almak için bir platform sunacak.

ÜÇ FARKLI PANEL DÜZENLENECEK

Üç farklı panel ile içerik sunacak İnovasyon Zirvesi’nde ilk panel, Gen Türkiye Direktörü Hasan Basri Cihan’ın moderatörlüğünde, Varsapp Kurucusu Zeynep Eliçin, Sertifier Kurucusu Arda Helvacılar ve OneNewOne Kurucusu Tunç Erman gibi isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı “Van’da Yeni Ufuklar; Dijital Çağda Girişimcilik Buluşmaları” başlığıyla düzenlenecek.

İkinci panel ise “Türkiye’nin ve Bölgenin Dijital Dönüşümü” konusunu işleyecek ve bu oturumda Eğitim Teknolojileri Uzmanı – Girişimci Mona Altundemir, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ve Habitat Derneği YK Başkanı Bora Caldu konuşmacı olacak.

Üçüncü panelde ise “AB’nin Dijital Dönüşüm Stratejileri ve Türkiye’de Genç ve Kadın Girişimciler Açılan Kapılar” ele alınacak. Bu panelde Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı konuşacak.

6 Ekim’de saat 13:30’da başlayacak programda Van TSO, Global Girişimcilik Networkü (GEN Türkiye), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Genç Girişimciler Kurulu, Van Teknokent, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) gibi kurumlar da yer alacak.