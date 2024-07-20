Van’da yaz aylarında da yağışlar belli aralıklarla devam ediyor. Van Valiliği bugün öğleden sonrası için de yağış uyarısı yaptı.

Van Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra bölge genelinde (Van, Muş, Bitlis ve Hakkari) sağanak ve aralıklı gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

YAĞIŞIN KUVVETLİ OLMASI BEKLENEN İLÇELER

Van Valiliği, yağışın kuvvetli olmasının beklendiği ilçelere ilişkin de bilgi paylaştı. Açıklamada; “Yağışların Bitlis’in doğu ilçeleri (Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan) ile Van’ın kuzey kesimlerinde (Çaldıran, Muradiye ve Erciş) zaman zaman kuvvetli olması tahmin edilmektedir” denildi.

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada; “Yaşanabilecek olumsuzluklar karşı (sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, kısa süreli dolu yağışı, yıldırım) yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımıza saygıyla ve önemle duyurulur” uyarısında bulunuldu.