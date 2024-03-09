Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, su kaynakları ve tarım alanında yaptıkları çalışmaları aktardı.

Erciş’te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile koordineli şekilde jeotermal kazı çalışmaları sonucunda çıkarılan sıcak su kaynağından bahseden Vali Balcı, daha fazla sıcak su kaynağının bulunması halinde ‘Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB)’ kurulabileceğini aktardı.

Vali Ozan Balcı, “Erciş ilçemizde Jeotermal kazı yaptık, böylece sıcak su çıkardık ve daha da çok su çıkarmamız lazım. Bunları da MTA’nın programına aldık.

Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü kanalıyla sıcak su çıkaracağız. Hedefimiz şu; Çaldıran’da da bir örneği olan bir proje hayata geçireceğiz. Erciş’te ki o alanda daha fazla sıcak su çıkarabilirsek 2 bin dönümlük alanda Sera OSB kurulursa Van’ın kışlık tüm sebze ihtiyacını karşılayabileceğini düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞIMIZ KALİTELİ SU İÇEBİLSİN DİYE ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”

Kırsal bölgelerde su kaynaklarında sağlıklı bir devinim olmadığı için yaşanan sorunları aktaran Vali Balcı, 2 yılda yaklaşık 500 milyon liraya yakın kaynak harcayarak suyun kalitesini arttırdıklarını belirtti.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ) ile beraber köylerdeki içme su kaynaklarının düzeltildiğini belirten Vali Ozan Balcı, “VASKİ kanalıyla; 2 yıldır yüklü miktarda kaynak ayırdık, köylerdeki içme suyunu düzeltmek için. Vatandaşımız kaliteli su içebilsin diye elimizden geleni yaparak içme sularını düzeltiyoruz.

Daha önce içilen su kemik erimesine sebebiyet verebiliyordu. Çocuklarımız kaliteli su içebilsin diye kaynaklarımızı kullanarak içme sularını düzelttik. 500 milyona yakın kaynağı içme suyu kalitesini arttırmak için kullandık. Su biten yerlerde su çıkardık, yeni su kaynakları getirdik.” diye konuştu.