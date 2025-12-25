Van Valisi Ozan Balcı, yayımladığı mesajla Regaip Kandilini kutladı. Vali balcı mesajında; “Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan ve dini kültürümüzde özel bir yeri bulunan üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili'ne ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Peygamber Efendimiz, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur” diye dua ederek bu gecenin ve bu ayların önemini işaret etmiştir” dedi.

Vali Balcı, mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yüce Allah’ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli bir fırsat olan bu mübarek gecede ve devam eden mübarek aylarda yapacağımız ibadetlerin ve edeceğimiz duaların birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daha da artıracağına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Vanlı hemşehrilerimiz olmak üzere, ülkemiz ve İslam Âleminin Regaip Kandilini ve Mübarek Üç Aylarını tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini diliyorum.”