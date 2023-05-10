Wan Haber – Haber Merkezi

Kitap Van Projesi kapsamında 90 bin yabancı dil kitabı dağıtımı gerçekleştirildi. Kitap dağıtım törenine Vali Ozan Balcı da katıldı.

“EN AZ 3 DİL ÖĞRENİN”

Törende konuşan Vali Ozan Balcı, “Yabancı dil çok önemli. En az 3 yabancı dil öğrenin. Hem çok keyifli olur, hem de ufkunuz açılır, vizyonunuz gelişir, akademik anlamda daha başarılı olursunuz. Çocuklar ayrıca kitap okumayı ihmal etmiyorsunuz. Günde en az yarım saat kitap okuyun. Eğitime desteğimiz tam. Çocuklarımızı seviyoruz. Onların hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

KİTAP VAN PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

Bu arada Van’da Kitap Van Projesi kapsamında bu güne kadar; Van’a 2 milyon kitabın kazandırıldığı, 71 bin kitabın PTT aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldığı, 255 okul kütüphanesinin yenilendiği, 331 kamu kurumuna kitap alındığı, 13 ilçeye bebek-çocuk kütüphaneleri kurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bununla birlikte yine aynı proje kapsamında il ve ilçe kütüphanelerinin zenginleştirildiği, kitap okuma yarışmaları ve töreni yapıldığı, tematik okulların kütüphanelerinin uygun kitaplarla zenginleştirildiği, okulların kütüphanelerinin TÜBİTAK kitaplarıyla zenginleştirildiği, ilçe kütüphanelerinin kitaplarla zenginleştirildiği, deprem bölgesindeki öğrencilere kitap ulaştırıldığı ve yeni bir il halk kütüphanesinin ilimize kazandırılacağı kaydedildi.

Ramazan Bildik