3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Vali Balcı, “Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilerek engellilerin, hayatı herkes gibi rahat yaşayabilmeleri, toplumsal bilincin ve farkındalığın artırılması açısından önemli bir gündür” dedi.

Vali Balcı, mesajında; “Engellilik, sosyal yönleriyle her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini en aza indirgemek için herkesin katkısına, duyarlılığına ve ortak çabasına ihtiyaç hissedilen toplumsal bir husustur. Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek adına son derece önem arz etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Yazılı açıklamanın devamında Vali Balcı şöyle dedi; “Bu minvalde bizler de Van'da engelli bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak için devletimizin tüm imkân ve potansiyelini kullanıyoruz. Eski Vali evini dönüştürerek Valilik Özel Eğitim uygulama okulunu açtık. Sosyal Hizmet kampüsü ve Özel Eğitim kampüsü yapıyoruz. Kampüste anaokulu, ilkokul, uygulama ortaokulu ve lisesi var. Ayrıca Aktif Yaşam Merkezimiz var. Engelli vatandaşlarımızın kullanacağı spor salonu ve yüzme havuzu yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımıza destek vermek ve ailelerinin yükünü azaltmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum.”