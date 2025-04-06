DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, parti genel merkezinde düzenlenen il eş başkanları toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Hatimoğulları, nevruz etkinliklerinde her kesime çok güçlü bir mesaj verildiğini belirterek, "Ne yazık ki mevcut olan iktidar, bu konuda henüz önemli bir adım atmış değil. Her kesimin sahiplenmiş olduğu bu çağrının yaşam bulabilmesi için gerekli olan siyasal, yasal zeminin ve toplumsal zeminin oluşmasıyla ilgili DEM Parti olarak bizler, gece gündüz çalışıyoruz. Ama henüz iktidardan bu anlamıyla ve devletten atılmış bir somut adımı göremiyoruz. Özgür çalışma ve yaşam koşulları ne olursa olsun en hızlı şekilde oluşturulmalıdır. Bu sürecin adına hem 'Diyalog' diyeceksiniz hem de diyalog sürecinin işleyişi diyalogsuzluk olacak, bu olmaz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sorunların çözümü için en baştan beri Meclis’i adres gösterdiklerini söyleyen Tülay Hatimoğulları, "Bunlardan en acil ve yapılabilir olanı, acil bir biçimde iktidarla muhalefetiyle ortak karar alabilecek bir komisyonun oluşturulmasıdır. Sadece takip eden bir komisyon değil, karar yetkisine sahip ve karar yetkisine sahip olduğu yasalarla güvence altına alınmış bir komisyonun kurulmasıdır. Bu yasaların kurulması acildir, elzemdir. Buradan çağrımızı bir kez daha yineliyoruz. Bir demokratikleşme paketi üzerinde çalışılsın istiyoruz. Bunun için de atılacak somut adımlar bellidir, ortadadır. Bugüne kadar pratiğe geçirilmemiş çok sözle karşılaştık. Bizler barışın olması ve bu ülkeye demokrasinin gelmesi için zaten çok bedel ödemiş bir partiyiz. Şimdiden sonra en ağır bedelleri de vermeye, ödemeye hazırız. Yeter ki bu ülkeye barış gelsin, yeter ki bu ülkeye demokrasi gelsin" diye konuştu.