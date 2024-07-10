İçerisinde Van kahvehanesi, geleneksel Van mutfağı, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunduğu Van Bedesten Çarşı'nda çalışmalar son sürat devam ederken, el sanatlarının ve yöresel ürünlerin tanıtımının yapılacağı merkez olacak. Van'da Cumhuriyet döneminin ilk yapılarından olan eski Tekel Binası'nın arkasında yapılan Van Bedesten Çarşı'nın önümüzdeki süreçte tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Vali Yardımcısı Furkan Duman ve İl Defterdarı Murtaza Kamar ile beraber yapımı son aşamaya gelen Bedesten Çarşısında incelemelerde bulundu. Vali Balı, içerisinde Geleneksel Van Mutfağı, Van Kahvehanesi, sosyal donatılar ve oturma alanlarının bulunduğu Bedesten Çarşısının ilimizin kültür ve turizmine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyonunda Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yapımı süren Van Bedesten Çarşı'nın yaklaşık olarak 18 milyon TL'ye mal olması bekleniyor.

Proje kapsamında yerli ve yabancı turistlerin, yerel halkın gelip keyifli alışveriş yapabileceği, Van'ın kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünlerinin satın alabilecekleri, üretimini görebilecekleri, Van'ın gastronomi anlamında değerli olan lezzetlerini de aileleriyle birlikte tadabilecekleri bir mekan olacak şekilde konsept tasarlanacak. Van Bedesten Çarşı'nda avlusu bulunan, alt katında yöresel ürünlerin satıldığı, üretildiği alanlar tasarlanırken, üst katında ise geleneksel Van sofrası olacak, Van'ın yöresel lezzetlerinin takılabileceği bir mekân olacak.

Bu kapsamda yaklaşık 10'a yakın iş yeri ve yöresel bir Van kahvehanesi, yine insanların dinlenebileceği sosyal alanlarla birlikte Van Bedesten Çarşı'nın turizme kazandırılması hedefleniyor. Van Valiliği koordinasyonunda Van Büyükşehir Belediyesi, YİKOB ve DAKA işbirliğinde yapılan Van Bedesten Çarşı'nda çalışmalarda sona gelinirken, önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.