Son yılların en çok yağışını alan Van’da Mayıs ayı rekorunun kırıldığı duyuruldu. Van Valisi Ozan Balcı; “Kıymetli Vanlı Hemşehrilerim, ilimizin uzun yıllardır (1990-2024) yağan yağış miktarında Mayıs ayı rekoru kırılmıştır” dedi.

Bir önceki rekorun 2017 yılında 90,6 mm olarak kayıtlara geçtiğini hatırlatan Vali Balcı; “Bir önceki rekor 2017 yılında 90,6 mm olarak kaydedilmiş, bu yıl ise 118.5 mm'ye ulaşılarak ilimizdeki barajlarımız ve su kaynaklarımızın doluluk oranı iyi derecede artmıştır. Bazı barajlarımız da % 100 oranında dolmuştur” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Yağışların büyük katkı sağlayacağının altını çizen Vali Balcı, “Van'ın doğasına tabiatına, kurduna kuşuna, börtüye böceğe, florasına faunasına, nehirlerine göllerine, en önemlisi de çiftçilerimizin, üreticilerimizin hayatına ve yaşamına büyük katkı sağlayacak bu yağışların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizler, bu yağışları rahmet ve bereket olarak nitelendiriyoruz. Çünkü su, hayattır. Nesillerin devam etmesini, bolluğu ve bereketi getirir. Van'da yağan yağışların da Vanlı hemşehrilerimize, çiftçilerimize bolluk, bereket ve afiyet getirmesini temenni ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” diye kaydetti.