Vahit Karaarslan Kimdir?

Kalamış Yat Limanı ihalesi ile gündeme gelen Vahit Karaarslan, Diyarbakır doğumlu bir iş insanıdır. İstanbul'un Kadıköy ilçesi sınırları içinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi sonrasında merak edilen isimlerden biri olmuştur.

Kısa Biyografi

Doğum Yılı ve Yeri: 1975, Diyarbakır

1975, Diyarbakır Faaliyet Alanları: İnşaat, tarım, akaryakıt, gayrimenkul

İnşaat, tarım, akaryakıt, gayrimenkul Şirket: Karaarslan Şirketler Grubu

Karaarslan Şirketler Grubu İkamet: Antalya

Kariyer ve Şirket Bilgileri

Vahit Karaarslan, 1998 yılında Antalya'da Karaarslan Şirketler Grubu'nu kurmuştur. Bu grup, inşaat sektöründe önemli projelere imza atarak 20 yılı aşkın süredir faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda tarım, akaryakıt ve gayrimenkul alanlarında da etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

Karaarslan, Antalya'da Sanayi ve Ticaret Odası Meclis Üyeliği, spor kulübü yöneticiliği ve Emlak Takdir Komisyon Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunarak toplumsal ve ekonomik alanda aktif bir rol oynamaktadır.

Öne Çıkan Projeler

Karaarslan Şirketler Grubu, Antalya'da Rengi Antalya projeleri ve Tepe Şehir Konutları gibi dikkat çeken projelere imza atmıştır. Ayrıca Diyarbakır Galericiler Sitesi gibi öncü projeleri de hayata geçirmiştir. Grup, Türkiye genelinde 10.000 konutluk arsa rezervine sahip olup, inşaat sektöründe önemli bir oyuncu olarak tanınmaktadır.

Kişisel Hayat

Vahit Karaarslan, evli ve iki çocuk babasıdır. En son olarak Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesinde en yüksek teklifi vererek gündeme gelmiştir.

Vahit Karaarslan, inşaat sektöründe kazandığı başarılar ve gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından biri olarak dikkat çekmektedir.