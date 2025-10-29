Tedavi ve bakımları yapılan kurtlar, doğal yaşam alanına bırakılacakları günü beklerken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bir kurdu alıp besleyip evcilleştirdiğimizi düşünelim. Bu hayvan bize itaat etse bile başka insanlara veya çevreye zarar verebilir. Ayrıca kuduz gibi zoonotik hastalık riski taşır. Evcilleştirme, milyonlarca yıllık bir süreçtir, birkaç ayda ya da yılda gerçekleşmez" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, sosyal medyadaki takipleri sonucu doğal yaşam alanından koparılan 1 kurt, 16 Ekim'de Muradiye ilçesinin Adaklı Mahallesi’nde, 1 kurt ise 22 Ekim'de Özalp ilçesinin Çubuklu Mahallesi'nde tutuldukları kapalı alanlardan kurtarıldı.

Kurtların tedavi ve bakımları, Van Gölü Havzası'nda yaşayan yabani hayvanların korunması, tedavisi ve yeniden doğaya kazandırılması amacıyla YYÜ bünyesinde kurulan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapıldı. 2 kurt, doğal yaşam alanına bırakılacakları günü beklerken, YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'nın zengin bir yaban hayat çeşitliliğine sahip olduğunu ve son dönemlerde doğadan alınarak merkeze getirilen yavru yaban hayvanlarının sayısında artış yaşandığını vurguladı.

‘DOĞADAN ALINAN HER YAVRU, EKOSİSTEME YAPILAN BİR MÜDAHALEDİR’

Evcilleştirmek için doğal yaşam alanlarından koparılan yaban hayvanlarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Aslan, "Merkezimize tedavi amacıyla çok sayıda yaban hayvanı getiriliyor. Amacımız, bu hayvanların ekolojik dengedeki yerini yeniden kazandırmak. Ancak son yıllarda doğada tutunamamış hayvanlardan çok, insanlar tarafından yuvadan koparılmış yavrular geliyor. Özellikle pancar hasadı ve mera sezonlarında insanların doğada karşılaştıkları kurt ve tilki yavrularını annelerinden ayırarak merkeze getirdiklerini görüyoruz.

Merkezimize de kurt, tilki yavrusu getiriliyor. Biz bu hayvanları bir nevi kreş gibi büyütüp rehabilite ediyoruz. Ancak doğadan alınan her yavru, ekosisteme yapılan bir müdahaledir. Bu müdahalenin sonuçları öngörülemez. Jandarma ekipleri son günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler üzerine gittikleri evlerde 2 kurdun evlerde tutulduğu görüntüleri üzerine belirlenen adrese giderek tutulan kurtları alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Şu anda 2 kurdun YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavileri devam ediyor" dedi.

‘BİZE İTAAT ETSE BİLE İNSANA VEYA ÇEVREYE ZARAR VERİR’

Prof. Dr. Aslan, "Bir kurdu alıp besleyip evcilleştirdiğimizi düşünelim. Bu hayvan bize itaat etse bile başka insanlara veya çevreye zarar verebilir. Yaban hayata müdahale edersek sonraki süreçlerde ne gibi tehlikelerle karşılaşacağımız belli olmaz. Ayrıca kuduz gibi zoonotik hastalık riski taşır. Evcilleştirme, milyonlarca yıllık bir süreçtir; birkaç ayda ya da yılda gerçekleşmez. Ayrıca vatandaşlara tavsiyemiz doğada buldukları yavruları da hemen alıp getirmesinler.

Biz aldığımız zaman doğadan koparmış oluyoruz. Doğadan alınan hayvanlar yasal olarak da koruma altındadır. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından doğadan izinsiz alınan hayvanlar tespit edildiğinde sahiplerine yasal işlem uygulanıyor. Bize son günlerde getirilen 2 kurttun aşılamasını, tedavisini yaptık. Doğa ve Milli Parklarla birlikte karar vererek doğaya geri salımını veya hayvanat bahçelerine naklini sağlıyoruz. Fakat genel hedefimiz ekolojik dengedeki zincirinde habitatında yaşatmak" dedi.

‘HER CANLI HABİTATINDA GÜZEL’

Ekolojik dengeye yönelik tehlikelere de değinen Prof. Dr. Aslan, "Her canlı yerinde ve habitatında güzel. Ekolojik dengede görevini yapması içinde bu hayvanlara hiç müdahale etmemek lazım. Onları yerinden etmek hem hayvana hem doğaya hem de insana zarar verir. Doğa koruma çalışmalarına destek veren Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü, Jandarma Çevre Koruma Timleri ve duyarlı vatandaşlara teşekkür ediyorum. Unutmayalım, doğaya yapılan her müdahale bir dengeyi bozar. En büyük iyilik, doğayı kendi haline bırakmaktır" diye konuştu.