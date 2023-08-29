Zehir tacirleri tek tek paketleniyor...
Ülke içerisinde uyuşturucu kullanımının önüne geçmek isteyen güvenlik güçleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yapılan çalışmalar kapsamında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir ihbar üzerine çalışma başlattı.
Uyuşturucu partisi düzenlendi
Ekipler, bir apartman dairesinde uyuşturucu parti düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Polisi görünce ışığı kapattılar
Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler, ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.
Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler, tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi.
İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.
4 kişi gözaltına alındı
Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, emniyete götürüldü.
Ensonhaber