Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber – ÖZEL

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı her hafta düzenlediği rutin basın toplantısını bu hafta da gerçekleştirdi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, okullardaki temizlik ve güvenlik görevlilerine kadro verilmesi, okul malzemeleri alışverişinin yerel kırtasiyelerden yapılması, velilere ek külfet getirecek harcamalardan uzak durulması gerektiği ve okul çevresinde yer alan tekel büfelerinin denetlenmesi konularına değindi.

Bu hafta düzenlenen basın toplantısını HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın gerçekleştirdi.

“DAĞITILAN DERS KİTAPLARI YETERSİZ”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her yıl dağıttığı ders kitaplarının yetersiz olduğunu söyleyen HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “Milli eğitim Bakanlığı her yıl kitap dağıtıyor. Fakat bu kitaplar yetersiz kalmaktadır. Yetersiz kaldığı için öğretmenler mecburen ek kaynağa başvurmaktadır. Buradan öğretmenlere ve velilere, ‘milli eğitim kitapları yeterlidir, ek kaynak almayın’ deme durumunda değiliz maalesef. Geçmiş yıllarda da gördüğümüz gibi dağıtılan ders kitapları yetersiz” şeklinde konuştu.

“ÇAĞRIMIZ VAR…”

Valiliğin kitaplar için ayırdığı bütçenin, velilere ek kaynak olarak sunulması gerektiğini belirten Sayğın, “İlimiz özelinde neler yapılabilir? HÜDA-PAR olarak şu çağrımız var: Van valimiz kitaba düşkün bir vali, her anlamda kitap dağıtmayı seven, okullarda kütüphane oluşturma anlamında ciddi bir bütçe oluşturduğunu biliyoruz. Bu yıl için özellikle ayrılan bu bütçenin ek kaynak olarak, durumu iyi olmayan velilere destek olarak sunulması teklifinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“İŞKUR ELEMANLARI İLE BU İŞ GİTMEZ”

Okullarda geçici olarak çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerine kadro verilmesini isteyen Sayğın, şu ifadeleri kullandı; “Okullarda temizlik ve güvenlik görevlileri şu ana kadar İŞKUR aracılığı ile geçici olarak alınıp, onlar üzerinden bu sorunlar giderilmeye çalışılıyordu. Bu yeterli olmuyor. Okullarla yaptığımız görüşmeler ve velilerle yaptığımız görüşmeler ve kendimizin de veli olması sebebi ile gözlemlediğimiz bazı hususlar, İŞKUR elemanları ile bu işin gitmeyeceği ve kadrolu elemanlara geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Her okulda öğrencilerin giriş çıkışlarını kontrol edebilecek bir güvenlik görevlisinin olması gerektiğini söylüyoruz.”

“KIRTASİYE MALZEMELERİNİ YERELDEN ALIN”

Milli Eğitim Bakanlığı ve velilere çağrıda bulunan HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “Okul idarecilerine ve Milli Eğitim Bakanlığı’na buradan çağrıda bulunmak istiyoruz. Özellikle velilere ek külfet getirecek harcamalardan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Buradan tüm velilere, kitap ve kırtasiye malzemelerinin yerelden yapılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“ALKOL SATIŞI YAPAN YERLER DENETLENMELİDİR”

Okul çevrelerinde bulunan tekel büfelerin denetlenmesi konusuna da değinen HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “Okul çevresinde alkol satışı yapan yerler denetlenmelidir, bu yerler okul çevrelerinden uzaklaştırılmalıdır. Başka yere konumlandırılmalıdır. Özellikle merkezde bulunan bir kaç okul yakınında tekel büfelerinin olduğunu ve ilimizde gittikçe yaygınlaşan pavyon kültürünün yerleştirildiğini görüyoruz. Dolayısı ile okul çevrelerinde bununla ilgili gerekli tedbirler alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk