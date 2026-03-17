Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 3 adet tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet yivsiz av tüfeği ele geçirilmiştir. TCK 188 ve 191 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında; 13,76 gram metamfetamin maddesi, 37,6 gram esrar maddesi, 29,1 gram bonzai maddesi, 1,1 gram eroin maddesi, 10 adet sentetik hap ele geçirilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından aranan toplam 167 şahıs yakalanmış, 666 bin TL adli para cezası ve 192 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 58 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.