Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 408 litre akaryakıt, 74 adet cep telefonu, 10.703 paket sigara, 4 adet elektronik sigara, 268 adet ilaç, bin 248 adet cinsel içerikli ürün, 24 adet kol saati ele geçirilmiştir. Resmi Belgede Sahtecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 1 adet çek ve 1 adet pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve 14 olay kapsamında 14 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

