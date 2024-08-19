İnternette 1.200 TL'ye satılan ve "uyku keki" olarak bilinen külah çikolatalar, büyük bir skandala yol açtı. İçerdiği uyuşturucu etkisinde maddelerle dikkat çeken bu ürünler, sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcıların kendinden geçmesine neden olduğu öne sürüldü.

"Türkiye'de bir ilk" sloganıyla piyasaya sürülen bu çikolatalar, gençler arasında yaygınlaşırken, bakanlık yetkilileri ve vatandaşlar tepkilerini dile getirdi. Ürünlerin içerdiği maddelerin test edilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yapıldı.

Satış sayfaları ve sosyal medya hesapları hızla kapatılan firma, tartışmaların merkezine oturdu. Gözler, bu skandalın derinliklerine ve bakanlık araştırmalarına çevrildi.