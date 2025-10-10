Ünlü sanatçı Emir Can İğrek, Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Yolasan İlkokulu’nda bulunan ve daha önce açılmış olan kütüphaneyi ziyaret etti.

Kütüphane, 2018 yılında Şile’de denize açıldığı teknenin dalgalar nedeniyle alabora olması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onur Can Özcan’ın adını taşıyor. Ünlü sanatçı İğrek, ziyarette öğrencilerle bir araya gelerek bu anları sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

2023 yılında Van’da, yakın arkadaşı Onur Can Özcan anısına kütüphane kuran İğrek, öğrencilerle buluşarak keyifli anlar yaşarken, kütüphanede çocuklar hem kitap okuma imkanı buluyor hem de çeşitli sosyal etkinliklere katılabiliyor.