Hastane Mücadelesi Yetersiz Kaldı

O an sahnede olan Arolat’a kalp masajı yapıldı, ancak ambulansa nabız olmadan bindirilmesi, durumu ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne serdi Hastaneye kaldırılan Metin Arolat’a yapılan tüm müdahalelere rağmen, sanatçının hayata döndürülmesi mümkün olmadı. Menajeri Halil Yıldırım, Arolat'ın kalp krizi geçirerek vefat ettiğini doğrulayarak bu üzücü haberi duyurdu.

Son Anlarında Sahneye Olan Aşkı

Son programında Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda, “Hayatta en mutlu olduğum yer sahne” diyerek sahneye olan sevgisini ifade eden Arolat, müziğin hayatındaki vazgeçilmez bir köprü olduğunu belirtmişti. Bu sözler, sanatçının kariyerine duyduğu tutkunun bir yansıması olarak hafızalara kazındı.

Kısa Ama Parlak Bir Kariyer

28 Mayıs 1972’de İzmir’de doğan Metin Arolat, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul’a yerleşti. Reklamcılık alanında kariyerine başladıktan sonra müzik dünyasına adım atan Arolat, 1995 yılında "Ayrılık Olmaz" albümüyle dikkatleri üzerine çekti ve beş albüm yayımlayarak müzikseverlerin gönlünde taht kurdu.

Dört Dörtlük Bir Sanatçı

Kendi kliplerinin yanı sıra ünlü isimlerin kliplerine de imza atan Arolat, Demet Akalın ve Deniz Seki gibi sanatçıların projelerinde yönetmenlik yaptı. Kısa yaşamında birçok alanda iz bırakan Metin Arolat’ın ani ölümü, müzik dünyasında büyük bir kayıp olarak nitelendirildi.