Sosyetenin Gözdesi Olan Otel

Bu derleme hamlesi, kapsamlı mülkiyetini doğrudan eline geçirmese de, Bilgili'nin finansal kontrol sağlama adına önemli bir adım attığını gösteriyor.Kuruçeşme'de bulunan ve 4 bin 527 metrekarelik bir alana sahip olan Les Osmanlılar, 2006 yılında 55 milyon yıllık bir restorasyonla otel olarak hizmete açıldı. O zamandan beri sosyete içinde popüler bir mekan olmayı başaran otel, lüks konaklama arayanların tercih ettiği adreslerden biri haline gelmişti.

Gelecekteki Yönetim Olasılıkları

Bu satın alma, BLG Capital'in Les Osmanlılar'ın geleceği üzerinde etkili olabileceğini ve olası yeniden geniş kapsamlı geniş kapsamlı söz sahibi olabileceğini gösteriyor. Serdar Bilgili'nin bu mali hamlesi, yönetimde önemli değişiklikler yapılabilir ve sektördeki dinamikleri yapılabilir.