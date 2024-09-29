Koltuk Takımı İçin Erasmus Fonları Kullanıldı

Bu raporlarda, eğitim kurumlarının yönetimindeki bazı skandallar, kamuoyunu derinden etkileyen detaylarla dolu ve bunların sayısının bir hayli fazla olduğu belirtildi,Batman Üniversitesi’nin Erasmus fonlarıyla, öğrenci hareketliliğine hiçbir katkı sağlamayan ofis mobilyası satın alması, dikkat çekici bir usulsüzlük örneği olarak öne çıktı. Bu durum, fonların amacına uygun kullanılmadığını ve bütçenin israfına neden olduğunu gösteriyor.

Sıkı Kontrolsüz İhaleler ve Tek Firma Sıkıntısı

Gazi Üniversitesi’nde yaşanan bir diğer skandal ise, 105 ihaleden 100’üne sadece tek bir firmanın davet edilmesi oldu. Bu durum, rekabetin sağlanmadığı ve şeffaflık ilkesinin hiçe sayıldığı bir ortam yaratıyor. İhalelerdeki bu eksiklik, eğitim kurumlarının finansal yönetiminde ciddi sorunlar olduğunu kanıtlıyor.

Bürokraside Aşırı Kadro Kullanımı

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde, belirlenen kadro limitlerinin üzerinde rektör yardımcıları atanması, idarecilerin mevzuata aykırı davrandığını gösteriyor. Ayrıca, fazladan atanan kişilere araç ve oda tahsis edilmesi, kamu kaynaklarının yanlış kullanıldığına dair bir başka kanıt niteliği taşıyor.

Sistemsel Aksaklıklar ve Hesaplamalarda Hatalar



İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın, son kullanma tarihi yaklaşan ilaçların takibindeki sistemsel sorunlar ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nde ihaleye zorunlu olan eşik tutarının altındaki yemek hizmeti alımları, üniversitelerin bütçelerinin doğru yönetilemediğini ortaya koyuyor. Bu durum, eğitim sisteminin şeffaflığı ve hesap verebilirliği açısından son derece endişe verici.