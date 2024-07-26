Ünal Canbey Kimdir? Nerelidir, Tutuklandı mı?

Ünal Canbey son günlerde gündeme gelmeye başladı. Peki Ünal Canbey kimdir? Nerelidir, tutuklandı mı? İşte detaylar...

Ünal Canbey Kimdir?

Ünal Canbey, Devlet Partisi'nin kurucularından biridir ve 1 Aralık 2020 tarihinde parti genel başkanlığına getirilmiştir. Daha sonra bu görevi Murat Şahin'e devretmiştir. Canbey döneminde parti, 91 üye sayısına ulaşmıştır. Sosyal medya platformlarında aktif olan Canbey, sıkça siyasi paylaşımlarda bulunmakta ve hükümet ile muhalefeti eleştirmektedir. Özellikle seçim süreçlerine ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Canbey, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı istifaya davet etmiştir. Ünal Canbey'in doğum tarihi ve doğum yeri hakkında net bilgi bulunmamakla birlikte, paylaşımlarından yaşının 40'lı veya 50'li yaşlarında olduğu tahmin edilmektedir.

Ünal Canbey Nerelidir?

Devlet Partisi'nin kurucularından biri olan Ünal Canbey'in aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Ünal Canbey Tutuklandı mı?

Ünal Canbey'in tutuklandığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, Canbey'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması planlandığı yönünde iddialar ortaya atılmıştır. Buna göre, Ünal Canbey'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması ve onun liderliğinde Bağımsız Devlet Denetleme Kurulu'nun kurulması gündemdedir. Bu kurulun her an onaylanabileceği konuşulmaktadır.