Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA’nın genel merkezinde yapıldı. Kura çekiminde, lig aşamasında 9 ila 24. sıralardaki 16 takım yer aldı.

Kurada en dikkat çekici eşleşme, son iki yılın şampiyonları Manchester City ile Real Madrid arasında oldu. Eşleşmelerde ilk maçlar 11-12 Şubat’ta, rövanşlar ise 18-19 Şubat tarihlerinde oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final 31 Mayıs’ta Alman ekibi Bayern Münih’in sahası olan Allianz Arena’da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri şöyle:

Brest - PSG

Benfica - Monaco

Juventus- PSV

Feyenoord - Milan

Manchester City - Real Madrid

Club Brugge - Atalanta

Celtic - Bayern Münih

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund