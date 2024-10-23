İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

"Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Savunma sanayisi temsilcileri TUSAŞ'taki terör saldırısının ardından Ankara'ya hareket etti

Olay sırasında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve savunma sanayisi alanındaki üst düzey yetkililer, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA EXPO'da bulunuyordu.

Terör saldırısını haber alan heyet, hızla fuar alanından ayrılarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alınmıştır." açıklamasını yaptı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Asılsız iddialara itibar edilmemeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlarla ilgili asılsız iddialara itibar edilmemesini istedi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.